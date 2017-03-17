鹿港天后宮文物展 珍貴工藝與文化結晶

鹿港天后宮從17日起4月15日在香客大樓的鄉土廣場舉辦「鹿港天后宮文物展」，展出神像、鳳輦、古碑、令旗、進香爐等具歷史意義的珍貴文物百餘件，讓人欣賞珍貴的工藝和文化結晶。（吳敏菁攝）

天后宮總幹事劉家汶表示，這次展出媽祖古籤的原始刻版。（吳敏菁攝）

憨番扛厝角的人型造型木質燭臺。（吳敏菁攝）

古樸的千里眼、順風耳。（吳敏菁攝）

文史工作者陳仕賢解說蔣馨作品石香爐。（吳敏菁攝）

鹿港天后宮從17日起4月15日在香客大樓的鄉土廣場舉辦「鹿港天后宮文物展」，展出神像、鳳輦、古碑、令旗、進香爐等具歷史意義的珍貴文物百餘件，讓人欣賞珍貴的工藝和文化結晶，邀請大家來參觀。（吳敏菁攝）

天后宮副總幹事劉家汶表示，現場提供祈福許願卡，信眾可親添緣金每人限索1張，自選喜愛的圖案蓋印。（吳敏菁攝）

鹿港天后宮是台灣媽祖信仰的重心，也是文化藝術的殿堂，鹿港天后宮主委張偉東致力古蹟文物的維護與修繕保存，從17日起4月15日在香客大樓的鄉土廣場舉辦「鹿港天后宮文物展」，展出神像、鳳輦、古碑、令旗、進香爐等具歷史意義的珍貴文物百餘件，讓人欣賞珍貴的工藝和文化結晶。

張偉東表示，這次展出文物也見證歷史，像天后宮往湄洲祖廟進香謁祖時，所置乾隆五十二年的銅爐，上面落款是大明宣德年製，是為宣德爐，非常珍貴，此後天后宮每次往湄洲祖廟，都是以此爐與祖廟交香。

另外值得一提的是昭和十四年間天后宮重修，有名石雕匠師蔣馨所敬獻的石製香爐，鹿水文史工作室陳仕賢表示，當年都用最上等青斗石，也讓鹿港天后宮石雕藝術成為全國最精華，展出這座石爐也是代表作，兩旁仙翁騎鶴、麻姑獻壽石雕，爐蓋表示雕飾有龍生九子之狻猊，代表福祿壽。香爐其上書「昭和14年蔣仁馨陳氏謹敬獻」、「泉州惠安峰前鄉蔣泉興石廠琢造」等字跡。

此外，還有以憨番扛厝角的人型造型木質燭臺，二件形制對稱，細節略有不同，一手抓腰帶下半身呈高跪姿，全器施彩可見內層粉膚色身穿紅衣，外層穿著淺藍衣配上深藍裙襬，造型特殊難得一見。

天后宮總幹事劉家汶表示，現場提供祈福許願卡，信眾可親添緣金每人限索1張，自選喜愛的圖案蓋印，有媽祖保護平安卡、風雨免朝圓滿卡、媽祖保佑上上籤卡，填上名字與心願，繫上紅絲線向媽祖稟報，3月23日媽祖誕辰當天統一燃化上達天聽。

張偉東表示，鹿港天后宮25、26日兩天還將舉辦媽祖文化研習營，邀請文史教授來主講台灣的媽祖信仰及介紹鹿港天后宮建築藝術、石雕匠師與匠藝等，這次媽祖文物的研究整理及記錄，感謝逢甲大學歷史與文物研究所李建緯教授團隊，及鹿水文史工作室〈鹿港映像〉陳仕賢老師協助，未來會繼續整理媽祖文物，出版成冊，透過文字、圖片紀錄，讓媽祖文化長遠流存。

(中時)