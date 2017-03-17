高市唯一電影導覽鐵馬團 3月25探訪鹽埕

鹽埕散策活動。（吳江泉翻攝）

《八百壯士》電影。（吳江泉翻攝）

高雄市電影館將於3月25日(六)推出「鹽埕散策X印花樂」鹽埕導覽活動，邀請在地文史工作者，擔任「一日鹽埕導覽員」帶領民眾，「騎鐵馬遊鹽埕、看電影找場景、DIY玩絹印」，導覽起點將從電影館出發，沿途走訪愛河畔、瀨南街、大溝頂等耳熟能詳的美食聚落以及公園五金街、駁二藝術特區，導覽路線涵蓋了鹽埕、鼓山兩區，活動報名即日開跑，3/24(五)截止報名。

電影館與在地文創商家印花樂合作，提供學員DIY絹印伴手禮體驗活動，春日午後的微涼3月，電影館邀請您，與我們一起乘著輕旅玩翻老鹽埕。

「鹽埕散策X印花樂」鹽埕導覽活動，創高市之先，推出以「電影場景」為題的鐵馬導覽行程，透過文史工作者的專業導覽，結合鹽埕在地的歷史建築及人文故事，並拼湊出一幅幅電影地圖，旅途中將按圖索驥一一揭曉，藏身在你我皆熟識街巷中的電影場景，像是《八百壯士》電影中，林青霞激昂泳渡蘇州河的電影現場竟然是觀光聖地愛河畔，以及由王柏傑、許瑋甯主演的驚悚懸疑片《失控謊言》片中，駭人的凶殺命案主場景，就藏身在帽子老店「金樹帽席行」中。

電影館說，見證高雄拆船業發展史的公園路五金街，更催生了許多優質電影，像是戴立忍導演的首部黑白長片《不能沒有你》片中，男主角李武雄的生活日常及場景，以及有人鬼版鐵達尼號之稱的高雄拍短片《海上皇宮》女主角三妹的鬼魂徘迴不去的魔幻場景，皆於五金街取景拍攝；最後，將帶領民眾前往《風櫃來的人》片中，張世、鈕承澤等人，從澎湖初來乍到高雄時，被騙上去頂樓的七賢大樓中一探究竟。最後鐵馬終點站，將返回高雄市電影館1樓，進行手作絹印的DIY體驗課程，印花樂將提供濃濃高雄味的限量花色，讓民眾除了導覽行程之外，還有親手做的伴手禮可以帶回家。

「鹽埕散策X印花樂」鹽埕導覽活動，將於106年3月25日(六)15:00-18:00辦理，導覽活動包含兩大部分，包含鐵馬導覽及印花樂絹印課程，共計3小時，報名自即日起至3月24日止，詳情請上愛PASS售票網或上高雄市電影館官網查詢或逕洽07-551-1211轉17。

(中時)