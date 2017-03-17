書寫高雄 最高獎助金30萬

書寫高雄，最高獎助金30萬元海報。（吳江泉翻攝）

為扶植優秀及具發展潛力的文學書寫人才，並出版富含高雄在地多元特色與市場潛力的作品，奠定高雄文學基礎，高雄市政府文化局自即日起針對熱愛文學創作的民眾推出「2017書寫高雄文學創作獎助計畫」及「2017書寫高雄出版獎助計畫」，最高獎助金30萬元，期盼作家透過筆墨為高雄再造文學新地標。

高雄市政府文化局長尹立表示，創作獎助計畫自2006年實施以來，已獎助94件計畫，並已有36件獲出版社及文化局青睞成書出版，培育許多文學新星，他們寫山、寫海、寫河，寫高雄在地的芸芸眾生，呈現對這片土地的敏銳觀察，目前仍活躍於文壇，創作不輟。而出版獎助計畫則是自2014年開始推出，目前已獎助13件作品，透過作家+出版業者+政府合作的模式，攜手以專業設計的精緻包裝，讓作品吸引愛書人目光，許多書籍甫一推出便榮登網路書店當月的選書榜，難能可貴。

此兩項獎助計畫特別強調高雄在地題材的挖掘及高雄獨特風貌的呈現，例如2014年入選創作獎助、2015年入選出版獎助的《大樹的辦桌》，便是長期在故鄉大樹耕耘的作家梁明輝，以大樹知名的農特產作為詩的素材，收錄40首詩，猶如4桌40道菜的台語詩集，也是台灣文學史上第1本以台語詩書寫的地方美食誌。又如2016年入選出版獎助的《農村，你好嗎？》，是曾為媒體記者的李慧宜在成為美濃媳婦後所記錄的農家甘苦談，作為女性勞動者，李慧宜曾在新書發表會上語帶哽咽的向在座的婆婆致意，因為在傳統農家，女力的辛勞不輸男性，卻永遠沒有自己的名字，她希望透過這本書讓女性勞動者獲得應有的尊重。

文化局表示，創作獎助計畫自即日起至4月17日接受個人申請，每名獎助金15萬元；出版獎助計畫自即日起至5月1日接受個人或出版相關團體申請，視個案計畫核給獎勵額度，每名最高30萬元。詳情可洽高雄市政府文化局網站，或電洽07-2225136轉8315。

(中時)