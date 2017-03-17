沈富雄：陳師孟任監委 蔡總統自找麻煩
前民主進步黨籍立法委員沈富雄今天表示，總統蔡英文提名前總統府秘書長陳師孟任監察委員，是獨派推得很兇，但民進黨尤其是蔡總統是自找麻煩。
沈富雄接受廣播節目專訪說，陳師孟很硬、很堅持，蔡總統提名陳師孟是獨派要求這11名被提名人內要有名額，有人推得很兇，就選陳師孟，卻有想任監委的獨派人士很失望。
他說，最大遺憾是陳師孟不了解監委職責，陳師孟放話要做的 都是監委做不來的事，像前監察院長王建(火宣)曾要調查前總統陳水扁朝所有不法，6年來1案都沒作，「監委職權騷擾有餘，職權其實蠻小」。
沈富雄表示，陳師孟想當監委，獨派也認為是適當人選，希望任內完成某些事；如果立法院不同意，不是陳師孟難堪，是蔡總統難堪，一定會同意，但同意後問題更多，以後6年民進黨尤其是蔡總統是自找麻煩，但短時間內獨派會很高興。
至於陳師孟誓言剷除辦綠不辦藍的法官，沈富雄說，每件事陳師孟講得都不合理，陳師孟不懂什麼是監察權，五權分立中，司法和監察分立，「他有那麼大的權力剷除他不要的法官？」
他說，聽說行政院長林全不太同意補提名11人，行政體系不希望有監察院，監委1天到晚查案，一事無成，但監委查案和司法體系相碰，轉彎的是監察院，就知監委權有多低，有志要伸，這不是好位置，
沈富雄表示，監察院不易廢，但可凍，像凍台灣省政府，或像統陳水扁一度把監委人數降到動不了，也不妨礙國家大事；就他了解，高層討論過分兩派，反對補提名聲音也不低，但贊成聲音壓過去。1060317
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。