林德福：經典賽等一級賽事 中職負責

新任體育署長林德福今天表示，未來世界棒球經典賽等一級賽事，中華隊的組訓賽由中職負責。林德福解釋，因為一級賽會主要隊員大多是職棒選手，「所以討論起來就有共識。」

前行政院體育委員會主任委員林德福今天接任教育部體育署長。

林德福在交接典禮後表示，在確定接任署長的當下，他就在著手如何組成一個最強的國家隊，所以找了中華職業棒球大聯盟、中華民國棒球協會，「分別的討論過後，大家都有共識，就是最強的國家隊。」

林德福進一步說明，「要組最強的呢，因為世界一級的賽會，主要的隊員大概70%、80%都是職棒選手，所以討論起來就有共識，組訓賽要一元化，所以就把所有工作交給中職來負責，三方都有這樣共識。」1060317

(中央社)