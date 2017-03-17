北韓威脅升溫 日發射新間諜衛星
在北韓加速發展飛彈計畫，導致區域不安持續升溫之際，日本航太機構今天宣布，成功發射1枚新的間諜衛星。
法新社報導，雷達5號（Radar 5）在日本自製主力火箭H-2A搭載下，從日本西南部發射站發射進入太空。
雷達5號將取代即將結束任務的1枚現有衛星。
自北韓1998年發射中程彈道飛彈飛越日本本島至西太平洋之後，日本便從2003年開始發射間諜衛星到地球軌道。
日本現在有3枚負責白天監看的光學衛星，與3枚進行夜間監視的雷達衛星，其中兩枚都是備用功能。（譯者：中央社許湘欣）1060317
(中央社)
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