供應學校午餐廚工 北市要求每年除4菌
台北市衛生局今天宣布與台北市餐盒公會合作，要求供應學校營養午餐的業者旗下廚工每年至少接受1次健檢和「除4菌」，台北市長柯文哲說，新食安標準將加入營養午餐採購契約。
衛生局舉行「食安週系列活動」記者會，衛生局說，創全國率先執行校園食安政策，依食品安全衛生管理法規定，要求廚工每年至少接受1次健康檢查，從本學期起開始，供應營養午餐的餐盒業者，學期前應自主採檢廚工糞便檢體，檢驗「仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏桿菌及志賀氏桿菌」等菌。
柯文哲致詞時表示，台北市4所學校今年初發生疑似食物中毒案，「面對是解決問題的第一步」，當時找餐盒業者討論如何改善學生食品安全。
柯文哲說，廚房作業人員只有檢查A型肝炎、傷寒和肺結核，無法阻擋會誘發拉肚子的食物中毒問題，決定修改食品業者檢查標準，包括作業人員增加「除4菌」檢查，也要求重新訓練工作人員清潔作業標準。
柯文哲表示，新食安標準會加入營養午餐採購契約，台北市11家餐盒業者，供應121間學校，共11萬名學生的營養午餐，會建立新規範，預防廚工成為疾病帶原者。
衛生局長黃世傑說，據統計，52%食品中毒是由細菌引起，又以感染仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏桿菌或志賀氏桿菌食品最多，且應學校食品中毒也佔多數。
他表示，廚工因注重手部清潔作業，尤其在如廁後、製作餐食前；民眾有食品安全衛生問題或消費疑義，可洽1999諮詢。1060317
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。