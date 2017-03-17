供應學校午餐廚工 北市要求每年除4菌

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台北市衛生局今天宣布與台北市餐盒公會合作，要求供應學校營養午餐的業者旗下廚工每年至少接受1次健檢和「除4菌」，台北市長柯文哲說，新食安標準將加入營養午餐採購契約。

衛生局舉行「食安週系列活動」記者會，衛生局說，創全國率先執行校園食安政策，依食品安全衛生管理法規定，要求廚工每年至少接受1次健康檢查，從本學期起開始，供應營養午餐的餐盒業者，學期前應自主採檢廚工糞便檢體，檢驗「仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏桿菌及志賀氏桿菌」等菌。

柯文哲致詞時表示，台北市4所學校今年初發生疑似食物中毒案，「面對是解決問題的第一步」，當時找餐盒業者討論如何改善學生食品安全。

柯文哲說，廚房作業人員只有檢查A型肝炎、傷寒和肺結核，無法阻擋會誘發拉肚子的食物中毒問題，決定修改食品業者檢查標準，包括作業人員增加「除4菌」檢查，也要求重新訓練工作人員清潔作業標準。

柯文哲表示，新食安標準會加入營養午餐採購契約，台北市11家餐盒業者，供應121間學校，共11萬名學生的營養午餐，會建立新規範，預防廚工成為疾病帶原者。

衛生局長黃世傑說，據統計，52%食品中毒是由細菌引起，又以感染仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏桿菌或志賀氏桿菌食品最多，且應學校食品中毒也佔多數。

他表示，廚工因注重手部清潔作業，尤其在如廁後、製作餐食前；民眾有食品安全衛生問題或消費疑義，可洽1999諮詢。1060317

(中央社)