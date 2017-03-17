美國會跨黨提制裁法案 反對中國南海軍事化

美國參議院外交委員會共和黨籍參議員魯比歐（Sen. Marco Rubio, R-FL）以及首席民主黨資深參議員卡丁（Sen. Ben Cardin, D-MD）15日跨黨派共同推出《南海及東海制裁法案》，旨在懲治與中國在南海軍事化行動有關的個人和實體；美媒分析，顯示兩黨一致反對中國在南海軍事化行為。

美國之音報導，魯比歐參議員說，中國在南海的非法行為威脅了地區安全和美國商業，不可繼續縱容中國持續且明目張膽違反國際準則的行為；這項法案所呼籲的制裁舉措將正告北京，美國是當真的，並將對違法者追究責任。

路透社日前引述最新的衛星圖片顯示，中國在南海有爭議海域啓動了新一輪的建設工程，顯示北京政府繼續在這個地區推進軍事化計劃。魯比歐表示，中國此舉已嚴重影響世界各國在南海有爭議海域的商貿往來及航行自由。

報導指出，聯合推出制裁法案的另一位議員卡丁在聲明中針對中國的行動稱，近年來看到中國在海洋領域的行動愈來愈具挑釁性，使其在東海和南海的鄰國倍感壓迫和威脅。中國試圖使用武力威脅來解決領土和地區爭端，並不斷進行咄咄逼人的島嶼建設和軍事化行動，這些舉動威脅了區域穩定。

對此，卡丁表示，美國必須明確維護我們的國家利益，包括通商自由、航行自由以及以符合國際法的方式外交和平解決爭端，捍衛自己和盟國及夥伴的利益，並維持基於規則的亞太秩序，「這項立法為我們的亞太政策提供了新利器和選項。」

此際正值美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）對亞洲首次出訪，美國媒體分析稱， 魯比歐參議員選擇在此時聯合卡丁參議員推出《南海及東海制裁法案》，目的在於顯示國會兩黨一致反對中國在南海的軍事擴張行為。

報導稱，《南海及東海制裁法案》內容包括：

●要求總統對與建設島嶼、發展有關項目和威脅南海、東海和平、安全、穩定的中國個人及實體實施制裁，和停發簽證。

●當中國在南海或東海進行某些動作時，包括宣布防空識別區或增加在斯卡伯勒淺灘（中國稱黃岩島）的活動，將對協助上述制裁對象處理財務狀況之外國金融機構實施制裁。

●下令針對與可制裁活動有關的對象和實體進行報告，包括部分特定中國企業之員工。

●禁止任何出版文件將南海或東海劃歸為中國的一部分，或將一切行動視為對南海或東海的投資行為，以及承認南海或東海屬於中國版圖

●限制對任何承認南海或東海為中國領土主權的外國進行援助。

(旺報)