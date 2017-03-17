美B-1B轟炸機南韓練兵 向北韓秀肌肉

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南韓媒體今天報導稱，被稱為「死亡天鵝」的美國空軍B-1B轟炸機編隊15日在朝鮮半島上空進行了高強度武力展示。此種轟炸機是美國用來威懾北韓的戰略武器之一。

南韓「中央日報」今天引述南韓軍方消息人士報導，15日從關島安德森空軍基地起飛的2架B-1B轟炸機，在南韓江原道寧越的南韓空軍戰術打擊訓練場的「必勝射擊場」進行轟炸訓練。

南韓軍方透露，當天的訓練是為了強化聯合定向攻擊炸彈（JDAM）等精密武器對北韓核心設施進行攻擊的能力，完成訓練的B-1B轟炸機已返回位於關島的基地。

2016年9月，北韓進行第5次核試驗時，美國兩架B-1B轟炸機被緊急派遣到南北韓非軍事區（DMZ）的上空進行軍事威懾。

有分析稱，因為美國今年想對外展現自身武裝能力，所以讓B-1B轟炸機參與此次精密轟炸的訓練。1060317

(中央社)