來台獎勵旅遊升溫 泰國越南人數最多

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交通部觀光局今天說，政府推動新南向，東南亞企業來台獎勵旅遊漸升溫，目前以泰國及越南人數最多。

觀光局統計，2016年新南向目標國來台獎勵旅遊人次，較2015年成長93.09%，其中以泰國及越南人數最多，尤其受免簽證措施激勵，泰國來台獎勵旅遊成長最快，2015較2016年成長約144%。

觀光局說，越南現階段為簡化簽證優惠措施受惠國，2016年也有近2000人，以獎勵旅遊方式來台觀光。

皇家菲仕蘭康柏尼股份有限公司越南分公司，15日就安排500名業務精英來台4天3夜獎勵旅遊，走訪十分老街、國立故宮博物院、台北101及西門町等北台灣知名景點。1060317

(中央社)