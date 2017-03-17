中風後失能 物理治療師助阿嬤重生
65歲的彭阿嬤，去年因中風入院、生活起居無法自理，幸在出院前就接受「出院準備計畫」，返家短短5天、便被轉往公托中心進行復健，巴氏量表2個月內從「中度依賴」70分，進步到「完全獨立」100分。衛福部指，預計4月、全台200多家的院所，失能者在院內便接受評估，一出院就可接受長照服務、讓復健「無縫接軌」。
過去從申請到核准，出院後的失能患者常要花14~28天，才能展開復健療程。為不讓患者錯過黃金治療期，衛福部照護司專門委員楊忠漢表示，未來民眾在出院前，醫院個管師會先行替患者擬好出院準備計畫，若失能時間將超過半年者，更可先進行長照失能評估，再讓長照的照管專員依評估結果擬定「長照服務計畫」。
雙連新莊社會福利中心主任廖泰翔說，一旦上述的計畫正式上路，民眾出院2~3天內，便能展開社區或居家的復健，像是物理治療師到居家替患者復健，並指導家屬協助失能者加強生活自理能力。他補充，長照2.0當中，身心障礙者每5年可申請10萬元的「輔具和居家無障礙環境修繕服務」，替失能者在家主要活動的場所，改造成可運動、復健的空間，「改造通常要1個月時間，若能讓評估結果儘早出爐、便能提早進行居家改造。」
物理治療師全聯會理事長楊政峯補充，依長照2.0規定，失能者一年最多可接受12次的物理或職能治療，為求效益最大化，多會建議每1~2周進行一次復健。楊忠漢補充，每次費用都是1000元，在每年12次的次數內，政府補助低收入戶100％費用、中低收入戶90％、一般戶70％，超過12次便須自費。
(中時)
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