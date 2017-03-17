勞基法施行細則大修 特休假有3種選擇

勞動部預計今預告《勞基法施行細則》，內容估刪除16條文，是實施32年來最大幅度修正，其中外界關注的特休假給假方式，從受僱日的周年制，彈性開放為周年制、歷年制、會計年度等3種方式並行，讓勞資雙方協商，增加彈性。

此次《勞基法施行細則》明訂，勞資雙方有3種選擇，來行使休假權利，除了以受僱日週期計算的周年制，也可採每年1月1日到12月31日的曆年制，甚至是依事業單位會計年度期間計算。

至於特休假未休完工資，雇主要按勞工未休完特休假天數，發給1倍工資。為確保勞工了解特休假天數，施行細則也明定雇主要在勞工符合特休假條件起30日內告知，未休完特休假折抵工資，也須在度終結日後30天內或下一個發薪日給付。

此外，施行細則也明定工資明細可以用書面或電子傳輸提供，內容應記載各項給付金額，如本薪、獎金、津貼、加班費。約定扣除之金額，如勞健保、福利金、勞退自提。修正案也增訂勞工出勤紀錄方式也不限書面，出勤卡、門禁卡、刷卡機及電腦出勤紀錄等方式皆可。

(中時)