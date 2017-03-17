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全國技專院校總務經驗分享。（許素惠翻攝）

虎尾科技大學獲教育部委請，上午舉辦全國技專校院總務(暨會計)主管會議，教育部技職司長楊玉惠司長等多位部會官員，以及全國技專校院的總務長及會計主任160餘人與會，分享技職再造計畫-設備採購與實驗室建置經驗、校園建築公共安全、廉能政府與公務倫理、採購監辦經驗等多項與總務工作及會計工作緊密相關的專題演講與座談。

(中時)