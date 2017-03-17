警分局播大陸反貪片惹議 卻獲警政署獎
嘉義市警二分局播放大陸反貪影片惹議，分局長方世君今天駁斥「領中國薪水之說」，他表示，從警30年，未去過港陸，何來領中國薪水？這支宣導影片截取大陸貪官被捕的懺悔錄，加上他現場說話宣導，創新作法榮獲今年春節監察防貪專案督導全國第6名。
方世君表示，去年12月22日聯合勤教暨當月壽星慶生餐會，有二分局30餘名同仁參加，播放反貪宣導影片，影片由二組承辦，他事先知情，內容是截取大陸貪官懺悔錄，具教化意義，並沒有任何習近平談話的內容，且影片在網路、電視媒體已廣為流傳，他當天在餐會上以這些貪官懺悔錄為教例，向現場同仁談話宣導引以為誡。
方世君表示，從警30年，自基層警員做起，他只知效忠中華民國這個國家，未曾去過大陸，連香港都不曾涉足，何來領中國薪水之說？
警二分局指出，這支宣導影帶有別於以往年節反貪宣導僅用文字、布條的靜態宣導，作法別出心裁，而獲選代表嘉義市接受警政署考評，榮獲106年春節監察防貪專案督考全國第6名，日前局長甫受警政署長頒獎表揚，承辦組長蕭龍吉、警員何坤曆獲記嘉獎1次。
有員警為方世君抱屈，認為承辦人獲獎，只因正值保防法案、共諜案接二連三爆發，時機敏感，讓有心人趁機操作，方世君啞巴吃黃蓮，忍吞苦水。但方世君說，不會如此想，仍秉持從警初衷，認真做事，留一個清醒頭腦和健康的身體，做好治安及交安的工作。
(中時)
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