UBA》富邦用心投入 UBA最終決戰有巧思

大專體總獲得富邦人壽支持，用心打造UBA決賽環境。（葉士弘攝）

邁入30周年的UBA，本周在新莊體育館進行男、女子組最終決賽，各隊為了冠軍金盃與學校名譽全力競爭，大專體總也全力打造更出色的比賽環境，尤其今年獲得富邦人壽大力支持，除了組成「UBA girls」成為吸睛焦點，場邊裝潢也提升層級，讓球員與觀眾感受不同氣象。

球迷從進場就可選邊站。（葉士弘攝）

本屆UBA最終決賽安排在新莊體育館，球迷一進場就能看到巨大LED螢幕在轉播場內比賽，入場還有巧思，大專體總特別在觀眾席入口掛上每場比賽的對戰組合，球迷可以選擇自己支持的球隊大門入場，從進場就開始展現支持決心。大專體總透露，周日冠軍賽還有精彩燈光秀。

此外，大專體總本屆特別組成「UBA girls」，成員來自各大學，共有10人，大專體總也特地安排她們的巨型海報，安排在新莊體育館進場大廳，讓球迷有機會更認識這群熱情女孩。

(中時電子報)

UBA girls秀自己。（葉士弘攝）