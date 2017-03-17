薛瑞福：薩德不見得適合台灣

前美國國務院亞太事務副助理國務卿薛瑞福（Randall Schriver）今天表示，終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）不見得是適合台灣的防禦，目前還沒有討論必要。

薛瑞福代表美國2049計畫研究所率團訪台受訪表示，台灣最大威脅來自中國部署飛彈，美國出售愛國者三型飛彈（PAC III）給台灣，讓台灣保有自我防衛能力。

不過，他說，薩德不是台灣當前最好選擇。台灣面臨的安全威脅和韓國、日本不同，薩德不見得會是台灣最適合及需要的防衛系統，他也不認為這是正被提出討論的議題。

外傳華府人士推動「第四公報」，薛瑞福表示，他目前沒聽說任何「第四公報」計畫，也不預期會在可能舉行的美國總統川普（Donald John Trump）與中國大陸領導人習近平的「川習會」提出討論。

他說，如果雙方談到台灣議題，美國仍會維持既有方式重申「一個中國政策」，也強調台灣關係法及6項保證，維護台美間密切關係。1060317

(中央社)