林俊憲：中正紀念堂應廢止古蹟指定
民進黨立委林俊憲今天表示，中正紀念堂只有37年的歷史，卻被列為古蹟，他建議應該廢止中正紀念堂的古蹟指定。
林俊憲上午在立法院召開記者會表示，對於中正紀念堂如何轉型，社會上已經有很多討論，未來一定要往「去威權化」、「去神格化」的方向進行，但是不論拆除、改建，或是保留原建築作其他用途，都無法避免「中正紀念堂是古蹟」這個問題。
他提議在促進轉型正義條例草案當中，針對中正紀念堂個案處理，有2個方案，包括促轉條例公布施行後即廢止中正紀念堂古蹟指定，或是文化部與相關部會提出具體轉型方案於行政院院會通過後，即逕予廢止古蹟指定，不再適用文化資產保存法。
林俊憲表示，中正紀念堂在1980年完工，迄今只有37年歷史，台北市一堆老屋甚至還更老，連國父紀念館都不是古蹟了，很多人對於中正紀念堂是古蹟感到莫名其妙。
他說，其實中正紀念堂成為古蹟也不過是10年前的事，2007年扁政府為了推動轉型正義，打算拆除中正紀念堂圍牆與「大中至正」牌匾，時任台北市長的郝龍斌刻意將中正紀念堂列為「暫定古蹟」，當時扁政府計畫因此受到阻撓，於是文建會將中正紀念堂公告為「國定古蹟」，主管機關就回到中央政府。
對此，與會的文化部藝術發展司副司長張惠君說，有關中正紀念堂轉型的議題牽涉層面廣，包括為何轉型、轉型之後的用途、與城市規劃的關係，會透過與社會的討論與對話來凝聚共識，透過修法的途徑來推動，其中中正紀念堂的文資身分，也會納入討論，再依據規定處理。
文化部文化資產局古蹟聚落組組長簡玉華說，中正紀念堂是在文化部促進轉型諮詢小組來作討論，中正紀念堂的文資身分就是其中一個被討論的議題。1060317
(中央社)
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