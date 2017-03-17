BBC爆紅女娃淡定 網友求當地球人總統

南韓釜山大學政治學系教授凱利上週接受英國廣播公司直播專訪，遭一對兒女亂入爆紅。英國媒體認為凱利4歲女兒瑪莉安‧凱利前程似錦，還打趣說她20年後可考慮當地球人的總統。

社群網站現在瘋傳瑪莉安‧凱利（Marion Kelly）一臉淡定、不苟言笑的畫面，恐怕連不少大人看了都會不寒而慄。英國「電訊報」（The Telegraph）認為她前程似錦，甚至幫她整理出20年後可以考慮從事的7種工作。

●地球人的總統

瑪莉安註定要從事與政治相關的職業。如果電影「世界末日」（Armageddon）的場景真的發生，瑪莉安可能會要世界各國都聽命於她。或者，當男人試圖對全世界發號施令的時候，她會直接衝進房間打斷直播。

有網友說：「如果我80歲的時候，她還不是地球總統的話，我會失望透頂。」

●英格蘭足球超級聯賽經理

嚼口香糖是足球隊經理的招牌動作。帶領英超曼徹斯特聯隊的佛格森爵士（Sir Alex Ferguson）退休前最後嚼的那片口香糖，據傳以將近39萬英鎊（約新台幣1462萬元）高價拍賣成交。

瑪莉安這部分的工作可以做得很好，只不過她可能一臉凶狠地在球場邊吸吮著棒棒糖。

●聯合國秘書長

年僅4歲就散發一股威風凜凜的強大氣場，瑪莉安絕對是天生的領袖。不過有人認為她可能是「直接了當、攻其不備型」的領導人，而不以談判見長。

●第1位女龐德

瑪莉安可能就是我們等待已久的女龐德。在她使出如鋼鐵般無情的目光，以及從風衣中拔出手槍之前，她的獨特魅力和大搖大擺的走路方式，就能讓敵人棄械投降。

●人生導師

因為瑪莉安已經給我們上過一門該如何受到關注的人生課。

●不容小覷的舞蹈比賽對手

當瑪莉安踩著自信步伐走進爸爸的辦公室時，精湛舞技便已表露無遺。這位小女孩天生就帶有超強氣場。

●不好惹的企業執行長

她沒有把你在接受英國廣播公司新聞網（BBC News）專訪放在眼裡，無所畏懼。瑪莉安可是不好惹的。（譯者：中央社陳昱婷）1060317

(中央社)