戰亂動盪　布倫特蘭獎得主7天才到台灣

唐獎教育基金會今天舉辦「2017格羅‧布倫特蘭獎」頒獎典禮，其中一位來自葉門的得獎者，因戰亂關係，輾轉花了約7天的時間，才成功抵達台灣。

「格羅‧布倫特蘭獎」是由第一屆唐獎永續發展獎得主布倫特蘭夫人，將獎金中研究補助費的50％（新台幣500萬元），指定用於獎助女性學者。今年得主包括Fathiah Zakham (葉門)、Farah Fathima (印度)、Phyllis Awor (烏干達)、Wafa Al-Jamal (約旦)和顏怡君(台灣)。

布倫特蘭獎主辦單位成功大學，邀請5位得主來台，先展開為期一週的「女性永續發展科學週」巡迴演講，和台灣北、中、南區的高中生對談，今天上午回到台北舉辦頒獎典禮。

今年得主都有一番故事，來自葉門的Fathiah Zakham的家園，長期處於戰亂動盪之中，但她仍致力於醫療衛生研究，包括肺結核、細菌耐藥性、出血性病毒等，希望藉由科學的力量，減少傳染病的危害。

Fathiah Zakham為了來台灣，經歷了難以想像的交通難題。當地因戰爭交通柔腸寸斷、飛機航班也不固定，她訂了兩次才訂到機位，還須搭火車遠赴其他城市搭機，光是在葉門境內就花了4天多的時間。之後她還得先飛往杜拜，再轉機到台灣，整趟行程前前後後，花了將近7天。

Fathiah Zakham指出，葉門較為保守，女性在教育、科學的資源和期望，都遠低於男性。女性要能在廚房煮飯，要花更多的時間照顧家人，比起男性有更多的重擔，而從事科學研究的女性，也容易受到各方質疑。

「但即便是這樣，葉門還是有女科學家。」Fathiah Zakham對女性充滿信心，她相信只要大家合作、互相支持和分享經驗，就能一一克服困難，而關鍵就是讓更多女性接受教育。

昨天在「女性永續發展科學週」台北場，受邀演講的日本Future Earth全球中心主任春日文子，聽聞Fathiah Zakham的故事，深受感動，在演講期間不禁哽咽，一段時間說不出話來。她並藉此鼓勵到場聽講的北一女中學生，不要受到侷限，堅定自己的志向。1060317

(中央社)