林德福：市場不大 沒中華隊公司想法

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中華隊在世界棒球經典賽（WBC）失利後，外界有建議模仿「日本武士」組公司，但教育部體育署長林德福今天表示，沒籌組公司想法，中華職業棒球大聯盟僅4隊，市場不是很大。

西元2013年WBC日本隊尋求衛冕失利後，職棒、業餘達共識，合組公司，國家隊稱為「日本武士隊」；中華隊在本屆WBC失利後，有矛頭指向中職和中華民國棒球協會互鬥，有模仿「日本武士」組公司建議。

林德福在接任體育署長典禮後表示，一開始就沒組公司想法，至於是否要增加職棒隊數，還要與中職討論。

他說，未來WBC等一級賽事，中華隊組訓賽由中職負責，組最強國家隊是體育署、中職和棒協共識，而要組最強國家隊，除球員，總教練也很重要，不排除找外籍總教練。

「總教練不能一次賽會挑一次，應該要有任期制，像CEO（執行長）的概念」林德福表示，所有後勤支援都要在總教練要求下，儘量達成總教練需要。1060317

(中央社)