遇檢攔查不停，警開5槍制伏。(翻攝畫面)

今（17）日凌晨1時45分許，新北市保安警察大隊員警於三峽區巡邏至民生街、文化路口時，欲攔查1輛闖紅燈的可疑自小客車，小客車竟猛催油門逃逸，警方追捕約5公里，自小客車轉彎失控，遭警車追撞，自小客不但不停車，反而倒車企圖繼續逃逸，保大員警立即下車朝車身及車輪連開5槍，導致引擎受損無法行駛，駕駛拒捕與員警扭打，但仍遭警方制伏。

警方表示，自小客車駕駛27歲的劉姓男子為搶奪通緝犯，車內另有張姓、詹姓男子，因車內藏放海洛因1.18公克、安非他命51.95公克及2顆FM2等毒品，故畏罪逃逸。

偵訊後，全案以毒品危害防制條例、妨害公務及搶奪通緝等罪嫌移送法辦。

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(中時)