一日農夫參加台北春季旅展 主攻退休族
高市農業局「一日農夫」進軍台北國際春季旅展，鎖定退休族群，1名沈太太拉著老公來逛，一口氣報名9個梯次遊程，沈先生表示，北部小朋友平時沒機會親近土地，一定要找時間帶孫子到農村玩，不能讓他連鳳梨長在哪裡都不知道。
台北國際春季旅展16日至19日登場，高市農業局第三度參加，將高雄在地特色的農遊行程帶給北部民眾，這次主推永安、龍目、獅山、南新、六龜中興等社區，共10個梯次、400個名額，結果開賣1天只剩下零星名額。
農業局緊急聯絡社區，加開燕巢金山社區、田寮崇德社區遊程，另有結合小港地區熱帶植物園的特別行程，農村發展科長方啟峰說，一日農夫豐富的採果、DIY及在地巡禮活動，尤其吸引退休人士報名參加，成為全家小旅行的熱門選擇。
沈姓夫婦先前從電視廣告得知「一日農夫」，直奔高市農業局攤位，聽完旗山糖廠社區的香蕉導覽行程，以及大樹休閒農業區鳳梨DIY介紹後，馬上報名9個梯次，要玩遍高雄，讓退休生活更精彩。
退休後常和姐妹出國旅遊的賴太太曾在高雄工作過，至今對南部同事的熱情念念不忘，旅展現場揪著姐妹一同報名，想重溫往年回憶，她還說要帶孫子去看看以前工作的地方，順便和過去同事們敘敘舊。
(中時)
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