推嬰兒車過馬路被催 嗆警沒人性判無罪

陳姓男子因女性友人推嬰兒車過斑馬線，卻被交通警察以指揮棒催促快過馬路，陳認為推嬰兒車跑步快行很危險，交警根本未顧到嬰兒的安全，氣得對交警說「你這個警察有沒有人性啊！」沒想到被警察提告法辦妨害公務的侮辱公務員罪。案經台北地院審理，法官認為，警察執法時，利害關係人可表示異議，且陳是要保護朋友安全，沒有犯意，判決無罪。

法官在判決理由指出，警察執行職務的尊嚴或順暢，固然應受到法律的保障，不過，警察職權行使法第29條規定，義務人或利害關係人對警察行使職權的方法，以及應遵守的程序或侵害利益的情事，可以當場陳述理由，或表示異議。

法官認為陳男主觀上認為警察指揮不當，對警察說「你這個警察有沒有人性啊！」 雖然這句話讓警察感到不快，但卻不是以減損警察的名譽為目的，不涉侮辱。

去年2月5日晚間7時許，陳男行經台北市南京東路五段、東興路口要過馬路，陳的女性友人，因推著載有1歲多嬰兒的推車慢慢走，被林姓員警催趕「快、快、快」。

陳認為當時綠燈時間顯示倒數20多秒，認為正常行走也會過得了馬路，警察卻催趕友人推嬰兒車快過馬路，萬一翻倒會危及嬰兒，當場向林姓員警抗議，表示「你是在指揮車，還是在指揮人啊！」、「你這個警察有沒有人性啊！」，員警自認執法尊嚴受辱，對陳提告，案經檢察官偵查起訴。

(中時)