不是在找頭路 王定宇籲先辭職再選台南市長

立委王定宇認為選舉是人民在找公僕，而非政治人物在找頭路。（曹婷婷攝）

「是人民在找公僕，不是政治人物在找頭路！」2018年台南市長寶座，民進黨內競爭激烈，面對有表態爭取初選的黨內同志拋出「要參選必須先辭去現任公職」議題，立委王定宇今天表示，希望任何表態想選市長的人，應體會「市民才是主人」的思維，不要站在候選人角度圖什麼位置，而是應該站在人民的角度看事情。

他說，每個有意參選的人，都應該提出自己的理念與政見，證明自己適合擔任，爭取支持，讓人民在眾多優質之中挑出最佳的人選，最適合帶領城市發展的人，而非站在候選人的角度，「別人都不行，只有我能選」，這是錯誤的，他說，刪去法的邏輯並不對，讓市民能夠決定最佳的市長人選才是重要。

王定宇也重申，未來一旦任何人獲得提名，大家都要團結一致，全力給予支持，現階段，黨內就開始針對競爭者出現負面批評，實在很不好，他也援引柯文哲的一句話，「批評別人不會讓自己更好」，到底能為台南做什麼？證明這件事比較重要。

(中時)