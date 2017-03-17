不是在找頭路 王定宇籲先辭職再選台南市長
「是人民在找公僕，不是政治人物在找頭路！」2018年台南市長寶座，民進黨內競爭激烈，面對有表態爭取初選的黨內同志拋出「要參選必須先辭去現任公職」議題，立委王定宇今天表示，希望任何表態想選市長的人，應體會「市民才是主人」的思維，不要站在候選人角度圖什麼位置，而是應該站在人民的角度看事情。
他說，每個有意參選的人，都應該提出自己的理念與政見，證明自己適合擔任，爭取支持，讓人民在眾多優質之中挑出最佳的人選，最適合帶領城市發展的人，而非站在候選人的角度，「別人都不行，只有我能選」，這是錯誤的，他說，刪去法的邏輯並不對，讓市民能夠決定最佳的市長人選才是重要。
王定宇也重申，未來一旦任何人獲得提名，大家都要團結一致，全力給予支持，現階段，黨內就開始針對競爭者出現負面批評，實在很不好，他也援引柯文哲的一句話，「批評別人不會讓自己更好」，到底能為台南做什麼？證明這件事比較重要。
(中時)
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