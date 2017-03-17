陸停止赴韓旅遊 濟州機場空蕩蕩業者哀聲遍野

韓國《韓民族日報》網站16日刊登了這張照片，曾經擠滿遊客的濟州國際機場國際航線出境大廳空蕩蕩。(韓民族日報)

中國當局為報復薩德部署，下令從3月15日當天開始全面停售韓國旅遊產品。據說是韓國八大報紙之一的《韓民族日報》，16日刊登一張韓濟州機場冷清清空蕩蕩照片，並報導韓旅遊業者哀聲遍野擔心失業。陸官媒《環球時報》引用報導後，並酸「想吃中國的肉，又想砸中國的鍋，中國不會答應。」並建議「數十萬計的旅遊業者，可以找青瓦台討一份新工作，比如排隊擦拭薩德系統。」

報復薩德系統，中國從15日起全面中斷韓國團體觀光旅行，《韓民族日報》刊登一張，曾經擠滿遊客的濟州國際機場國際航線出境大廳空蕩蕩的照片，並報導記者嘗試聯繫北京各旅行社，都得到沒有販售韓國旅遊產品的答覆，並被建議去東南亞。而大陸最大旅遊商品網站「攜程」網頁上，也找不到任何韓國旅遊相關產品結果。

《韓民族日報》並報導，樂天集團相關業者都很緊張自己會出現在被抵制名單上，韓國免稅店工作人員也擔心「如果團體遊客繼續減少下去，我大概就要被炒了。」韓旅遊業界哀聲遍野。

陸官媒《環球時報》引用報導後，酸韓國「薩德對中國安全的危害已經不用多說。想吃中國的肉，又想砸中國的鍋，中國不會答應。所以，思密達沒什麼可抱怨的，自作，當然得自受。或許，韓國受衝擊的數十萬計的旅遊業者，可以找青瓦台討一份新工作，比如排隊擦拭薩德系統。」

(中時電子報)