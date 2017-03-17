電梯維護淪孤兒 徐永明擬修法增罰鍰
通力電梯遭罰停業1年，時代力量籍立法委員徐永明今天表示，廠商為節省成本，而非人力不足造假保養紀錄，很可惡。未來擬提修法增加罰鍰，除達到懲處效果外，也能保障民眾權益。
台北市建築管理工程處16日表示，台灣通力電梯公司因造假保養維護紀錄，經都市發展局7日祭出懲處，已勒令該公司停止執行保養業務1年，並應負責善後，協助社區大樓尋找合格的廠商。
徐永明上午在立法院舉行記者會表示，通力停業後，負責的電梯面臨無人維護、保養，還有民眾對於通力遭停業完全不知情，這些電梯恐淪為「孤兒電梯」；他呼籲內政部應清查全台電梯保養是否落實，並要求停業業者協助民眾完成保養接洽，不能有空窗。
他也說，電梯不同廠牌間有些差距，包括電腦設備、零件等問題，會請辦公室了解狀況；另外將推動修法，讓懲處條件及選項增加，懲處要能達到效果，還要保障民眾權益，考慮修法增加罰鍰。
民主進步黨籍台北市議員洪健益表示，通力停業後很多公寓大廈想找其他廠商維護，大廠商不願意，小廠商人力不一定負荷得了，且電梯損壞也不一定有零件。希望中央、地方能合作，與通力或其他廠商溝通，甚至由消保官代位求償。
內政部營建署副署長王榮進說，國內升降設備有16萬多台，技術人員有1萬多人，依數據評估平均每人負責維護14輛，遠低於50輛的上限，「看起來人力沒有問題」；通力服務範圍不只台北市，內政部已行文各縣市政府一併查察，有同樣情況一定會處理。
台北市政府建管處副總工程司洪德豪則說，通力停業期間與社區大樓還是有維護契約存在，應主動協助大樓找合格廠商接手，避免電梯保養產生空窗，台北市建管處成立單一窗口協助，並聯繫8家「昇降設備檢查機構」提供諮詢服務。1060317
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。