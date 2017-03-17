電梯維護淪孤兒 徐永明擬修法增罰鍰

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通力電梯遭罰停業1年，時代力量籍立法委員徐永明（中）17日表示，廠商為節省成本，而非人力不足造假保養紀錄，很可惡。未來擬提修法增加罰鍰，除達到懲處效果外，也能保障民眾權益。中央社記者陳俊華攝 106年3月17日

通力電梯遭罰停業1年，時代力量籍立法委員徐永明今天表示，廠商為節省成本，而非人力不足造假保養紀錄，很可惡。未來擬提修法增加罰鍰，除達到懲處效果外，也能保障民眾權益。

台北市建築管理工程處16日表示，台灣通力電梯公司因造假保養維護紀錄，經都市發展局7日祭出懲處，已勒令該公司停止執行保養業務1年，並應負責善後，協助社區大樓尋找合格的廠商。

徐永明上午在立法院舉行記者會表示，通力停業後，負責的電梯面臨無人維護、保養，還有民眾對於通力遭停業完全不知情，這些電梯恐淪為「孤兒電梯」；他呼籲內政部應清查全台電梯保養是否落實，並要求停業業者協助民眾完成保養接洽，不能有空窗。

他也說，電梯不同廠牌間有些差距，包括電腦設備、零件等問題，會請辦公室了解狀況；另外將推動修法，讓懲處條件及選項增加，懲處要能達到效果，還要保障民眾權益，考慮修法增加罰鍰。

民主進步黨籍台北市議員洪健益表示，通力停業後很多公寓大廈想找其他廠商維護，大廠商不願意，小廠商人力不一定負荷得了，且電梯損壞也不一定有零件。希望中央、地方能合作，與通力或其他廠商溝通，甚至由消保官代位求償。

內政部營建署副署長王榮進說，國內升降設備有16萬多台，技術人員有1萬多人，依數據評估平均每人負責維護14輛，遠低於50輛的上限，「看起來人力沒有問題」；通力服務範圍不只台北市，內政部已行文各縣市政府一併查察，有同樣情況一定會處理。

台北市政府建管處副總工程司洪德豪則說，通力停業期間與社區大樓還是有維護契約存在，應主動協助大樓找合格廠商接手，避免電梯保養產生空窗，台北市建管處成立單一窗口協助，並聯繫8家「昇降設備檢查機構」提供諮詢服務。1060317

(中央社)