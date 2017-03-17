酷航攜手JR東日本 機票火車票都折扣
廉價航空酷航今天宣布，與日本最大鐵道集團JR東日本合作，首度共推套票產品，提供酷航機票最多10％優惠，搭配JR東日本南北海道鐵路周遊券（市價2萬6000日圓）最高15％折扣。
酷航說，套票從20日起到4月20日發售，凡購買套票就有機會再抽中套票1組，前50名購票者再贈新台幣500元酷航優惠券1張（可折抵託運行李、機上餐點及選位費）。
酷航台灣區總經理陳美至說，酷航目前在日本共有東京、大阪與北海道航點，限量推出的「酷航機票X JR東日本‧南北海道鐵路周遊券」套票組合，限搭配酷航東京、北海道單點機票與來回機票，或東京進北海道出雙點來回機票。
酷航這項套票產品適用旅遊日期到10月28日（北海道到6月22日)，JR東日本‧南北海道鐵路周遊券則可無限次搭乘東京近郊、東北以及札幌‧小樽‧函館等南北海道地區鐵路，旅客可從東京一路玩到北海道，暢遊東京、東北、函館與札幌。1060317
(中央社)
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