美再升息2次？投顧：看經濟就知有困難
駿利投顧指出，未來幾個月美國經濟成長、通膨將面臨挑戰，最終將會使聯準會於 2017年欲升息3次，也就是接下來再升息2次，調升50個基本點有所困難。
駿利投顧認為，若未來美國沒有薪資上揚壓力，或原物料價格續強，通膨要以近幾個月的步伐增加不太可能。強勢的美元將導致通貨緊縮，並削弱聯準會進一步升息的想法。
駿利投顧表示，聯準會在先前鷹派言論之後，於週三調升聯邦基金目標利率1碼， 為近3個月來第2度採取緊縮政策，不過這僅是 2008年以來的第3次。
雖然先前因經濟數據走強，市場預期聯準會有更為鷹派的走向，但駿利分析，此次升息，市場對聯準會主席葉倫的評論，卻解讀為中立趨向鴿派。因此，當宣布升息後，公債殖利率上揚、信用資產利差重新壓回。
另外，美國在去年12月升息後，經濟持續表現良好，包括正面的就業數據，與通膨走勢，使得聯準會可以趁此機會，在3月升息。公開市場操作委員會（FOMC）成員持續預期今年總計會有3次升息。
不過，未來幾個月美國經濟成長、通膨將面臨挑戰，最終將會使聯準會於2017年再升息50個基本點有所困難。
駿利評估，仍有潛在影響美國經濟成長的因素，包括市場對美國總統川普團隊改革可能失望，與即將到來的法國總統選舉，這些都可能減緩美國經濟成長，使聯準會維持溫和漸進的升息步伐，以免讓過去 8年來的經濟復甦變得不穩定。1060317
(中央社)
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