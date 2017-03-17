嚼無料檳榔不會得口腔癌？ 醫師：錯誤迷思

「醫生，我聽朋友說吃檳榔包料和石灰，會得口腔癌，所以我改吃包葉仔，這樣是不是就不會得口腔癌？」 民眾普遍認為檳榔裡的紅灰、白灰跟荖花等配料含致癌物，所以只要嚼無料檳榔就不會得口腔癌了，但，國際癌症研究中心(IARC)早在2000年就確認檳榔裡面多項檳榔生物鹼都是一級致癌物，不論包不包料，吃檳榔都容易引起口腔黏膜病變。

奇美醫學中心牙醫部口腔顎面外科主治醫師于錫倩指出，時常遇見有吃檳榔習慣的民眾提出類似上述問題，很多人都有相同迷思，認為只要吃不包料就沒事，其實是謬誤。

她說，檳榔子（菁仔）本身就含有高量檳榔鹼，未成熟、新鮮的檳榔果含量更高，檳榔生物鹼成分很複雜，包含檳榔鹼、檳榔素、檳榔定、多酚化合物等，這些檳榔鹼會加速心跳、縮小瞳孔、刺激唾液分泌而有興奮、保暖的效果，所以有些人藉著嚼檳榔來幫助在工作時候用來提神。

但是，國際癌症研究中心(IARC)早在2000年就確認檳榔裡面多項的檳榔生物鹼都是一級致癌物，不論包不包料的檳榔都會引起口腔黏膜的病變，還可能造成黏膜的纖維化導致口腔裡面的黏膜硬化，嘴巴漸漸地打不開，接觸食物時敏感疼痛，最後連想要好好享受美食都困難。

此外，檳榔中間包的荖花裡面也含有黃樟素，黃樟素具有肝毒性，可能會導致肝癌。紅灰與白灰具有強鹼性，會產生自由基，傷害細胞DNA導致突變，當這些致癌物加總在一起，會產生口腔黏膜下纖維化、白斑、紅斑、腫瘤等病變，還可能影響到食道、胃、肝臟等重要器官，最終造成細胞癌化，各種癌症上身，「把致癌物放在嘴裡嚼，實在是殘害自己的身體。」

(中時)