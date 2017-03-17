港、澳藝術節狂熱接力 走進澳門9處最具風格場域
香港、澳門年度藝術活動輪番登場，香港3月藝術月匯聚街頭人文藝術，除了大舞台演出，也號召藝文愛好者展開一場市區探索藝術之旅；而緊接將於4月登場的澳門藝術節，打造虛實的超現實藝術氛圍，同時引領大家走入澳門最具風格的藝術場域。
►香港街頭就是一座大型藝廊
香港藝術月即日起到3月底為觀眾帶來上百場的精彩世界級表演、藝術展，本周末即將登場的「HKwalls街頭藝術節」，將於香港的新興南港島藝術集中地的黃竹坑登場，於3月18至26日一連9天，街頭藝術家將為這區更添色彩。
從金鐘前往不到10分鐘車程的黃竹坑，黃褐灰暗建築內隱藏著眾多畫廊、設計和時裝工作室，夾雜著格調時尚的餐廳、咖啡店、酒吧和精品酒店，讓南港島藝術區成為香港當代藝術愛好者的假日好去處。
►走進澳門最具風格藝術場域
澳門藝術節將於4月28日至5月31日舉行，以「異托邦」主題創造虛實的異想空間。除了有粵劇長劇《梁山伯與祝英台》、重新演繹舒伯特及拉威爾的經典之作《樂舞之夜》、將契訶夫筆下的俄國浮世繪改置冰島的《海鷗》，也將重現承載著澳門當地遷移記憶的《遷移者之歌》、《甲戌風災》，帶領觀眾於藝術中遊走古今、走進澳門最具風格藝術場域。
澳門藝術節主要於當地9處藝術場域舉辦，有1999年啟用的澳門藝術文化地標「澳門文化中心」；由建於1890年船塢改建為藝術展場的「海事工房1號」；即將成為澳門文化新地標新中央圖書館的「舊法院大樓」，是獲評為「具建築藝術價值樓宇」；以及中國首座西式劇院的「崗頂劇院」。
而「澳門演藝學院」的粉紅色建築建於1930年，直方柱走廊、扇形拱、突出的陽台以及幾何化裝飾，反映出19世紀末流行的古典主義與折衷主義風格。位於新橋區的「永樂戲院」是澳門現存歷史最悠久的戲院。
另「塔石藝文館」則是澳門法定文物建築之一，獨立式2層高的大樓與周邊同時期的建築物組成別具特色的塔石區歷史建築群。此外，除了有當地藝文規模最大博物館的「澳門藝術博物館」，於1994年建成的北區「祐漢公園」，2007年至今也一直為澳門藝術節《百藝看館》的演出場地。
(中時電子報)
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