陸民嗆奧迪　記者會中國地圖未納入台灣

奧迪汽車15日在德國總部舉行記者會，使用的中國大陸地圖依事實未納入台灣、藏南及南海諸島，遭到網民抗議。奧迪中國事後公開致歉，指「錯誤的地圖傷害了中國人民的感情」。

澎湃新聞報導，奧迪15日在其德國沃佛斯堡總部舉行年度全球記者會。在介紹中國大陸及港澳地區業務時，使用了一幅未包含台灣、藏南（印度阿魯納恰爾邦，北京聲稱擁有主權）及南海諸島的地圖。

這張反映事實的地圖，卻引發中國大陸網民強烈不滿。報導指出，現場照片15日晚間先在中國大陸汽車業界流傳，隨後便在網路廣為散播，眾多中國大陸網民湧入奧迪中國的官方微博，語氣激烈地辱罵並要求致歉。

有鑑於此，奧迪中國16日在官網發表聲明說，奧迪年度全球記者會「展示了一張『錯誤的地圖』，此舉『傷害了中國人民的感情』，這是一個『嚴重的錯誤』。奧迪對此深表歉意，這更是個『深刻的教訓』，奧迪將『引以為戒』」。

奧迪中國16日晚間也在回覆網民質疑「道歉誠意不夠」時還說，「希望大家相信，我們也有一顆同樣的中國心」。

報導指出，中國大陸車界分析人士指出，奧迪向來是將中國大陸和港澳的銷售量合併計算，而將台灣的銷售量分開計算。1060317

(中央社)