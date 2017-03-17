澎湖10大肇事路段 警將加強執法宣導
澎湖縣政府警察局將加強10大交通易肇事路段交通執法及宣導並重，各路權單位也將全力改善交通路口措施，以提升路段行車安全，減少事故發生。
澎縣府警局交通警察長吳新武表示，澎湖民國105年共發生1169件交通事故，造成3死223人受傷，其中最易肇事10大路段或路口，共發生191件交通事故，占總發生數16.3％，其中以未注意車前狀況61件最多、未依規定讓車和安全距離各為35與26件。
吳新武說，10大易肇事路段，以澎湖縣道204線的馬公國中到石泉路段發生件數最多，蟬聯3年的第1、2位，共發生48件，造1死59傷，其中又以縣道204線極深水族館旁岔路口、台灣澎湖地方法院及忠義葬儀社旁岔路口各發生8和7件最多。
其餘路段則包括有203線西文、安宅、許家及縣道204線光華、隘門、興仁、石泉及202線東衛、成功等路段，駕駛人行經這些路段或路口應提高注意、小心駕駛。
澎湖縣警局為有效降低交通事故發生率，邀各路權主管及權責單位完成10大易肇事路段會勘，共提出25項交通工程改善措施，將分別由各權責單位儘速辦理改善，以提升各路段行車安全。
澎湖縣警局未來加強宣導及取締作為，希望民眾遵守交通規則，有效降低交通事故，保障大多數守法用路人行車安全。1060317
(中央社)
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