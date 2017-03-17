Nike鞋沒氣墊 在陸道歉賠3倍金額
美國運動用品大廠耐吉（Nike）遭中國大陸央視踢爆，NBA退役球星布萊恩的復刻版籃球鞋號稱有氣墊，卻只有實心橡膠底。耐吉今天發表道歉聲明稱「用錯宣傳資料」，願賠售價3倍金額。
中國大陸中央電視台每年都會在3月15日國際消費者權益日揭露知名廠商違規案例，今年將矛頭之一指向耐吉（中國大陸譯為耐克）。
央視報導，布萊恩（Kobe Bryant）2008年北京奧運奪冠時所穿球鞋的復刻版「Hyperdunk 2008 FTB」廣告宣傳有Zoom Air氣墊，但有消費者花人民幣1499元（新台幣約6800元）購買後發現，後跟實際上沒有氣墊，只有實心橡膠底。
這名消費者要求耐吉依法「退一賠三」（退款並賠償3倍金額）。耐吉客服人員雖確認這款鞋後跟沒有氣墊，卻說產品只是說明上有錯誤，只願全額退款。
新民晚報報導，相關消息披露後，上海楊浦區市場監督管理局執法人員到耐克商業（中國）有限公司調查取證。執法人員說，耐吉已提供涉案商品文案等資料，局方將立案調查耐吉涉嫌違法行為。
耐吉官方微博今天上午發文說，對這款鞋錯用後腳掌內置Zoom Air的宣傳資料深表歉意。耐吉宣布，如有消費者購買這款鞋且不滿意，耐吉將回收貨品、全額退款並一次提供4500元。
中國大陸網民對此反應不一。有網民稱讚耐吉「這樣的態度才有大品牌的風度」，也有網民吐槽，「所以要央視不說，你就繼續店大欺客囉？」1060317
(中央社)
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