G20財長集會 川普政策陰霾籠罩
隨著外界日益擔心美國總統川普的「美國優先」政策可能引爆貿易戰，世界主要經濟體組成的20國集團（G20）各國財政部長今天齊聚德國，商討相關議題。
法新社報導，川普早已放棄跨太平洋夥伴協定（TPP），揚言對在海外設廠的跨國企業祭出懲罰性關稅，並批評出口巨擘中國大陸「操縱貨幣」。
G20各國財長在德國西部溫泉城鎮巴登巴登（Baden-Baden）齊聚一堂，話題很可能聚焦在川普「美國優先」（America First）政策。川普曾表示，目標是讓就業機會留在美國，方法包括讓美國企業的外包成本增加。
川普派出與會的美國財長梅努欽（Steven Mnuchin），準備面臨華府重要貿易夥伴的檢視，對方試圖尋找蛛絲馬跡，了解全球最大經濟體美國是否真的打算放棄長久以來對開放市場和自由貿易的支持。
會談登場前夕，德國總理梅克爾（Angela Merkel）和中國大陸國家主席習近平罕見地聯合承諾，聲明他們會「齊力為自由貿易和開放市場奮戰」。（譯者：中央社盧映孜）1060317
(中央社)
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