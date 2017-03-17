陸加強運用外商銀行 放寬經營規定

中國大陸銀監會網站今天發布通知，放寬外商銀行在大陸的經營規定。外資銀行在大陸從事國債承銷、財務顧問、大部分託管業務，不需獲得銀監會的行政許可，採取事後報告制。

中國銀行業監督管理委員會表示，放寬經營的目的是便於在陸外資銀行在「一帶一路」戰略以及大陸經濟結構轉型調整中發揮積極作用。

中國證券網報導，這份通知說，外商獨資銀行、中外合資銀行依法從事國債承銷業務，不需獲得銀監會的行政許可，但應在開展業務後5天內向監管部門報告。

通知提到，外商獨資銀行、中外合資銀行在風險可控前提下，可依法投資中國大陸境內銀行業金融機構。

另外，根據通知，外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行依法從事託管業務或財務顧問等諮詢服務業務，不需獲得銀監會的行政許可，應在開展業務後5天內向監管部門報告，但銀監會行政許可規章另有規定的除外。

通知提到，外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行可依法與母行集團推展境內外業務協作，發揮全球服務優勢，為客戶在境外發債、上市、併購、融資等活動提供綜合金融服務。

根據銀監會網站，截至2016年12月底，外資銀行已在中國大陸設立39家法人機構、121家母行直屬分行和166家代表處，機構數量持續增加，營業性機構總數達到1031個，分布在70個城市。1060317

(中央社)