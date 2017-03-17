陸加強運用外商銀行 放寬經營規定
中國大陸銀監會網站今天發布通知，放寬外商銀行在大陸的經營規定。外資銀行在大陸從事國債承銷、財務顧問、大部分託管業務，不需獲得銀監會的行政許可，採取事後報告制。
中國銀行業監督管理委員會表示，放寬經營的目的是便於在陸外資銀行在「一帶一路」戰略以及大陸經濟結構轉型調整中發揮積極作用。
中國證券網報導，這份通知說，外商獨資銀行、中外合資銀行依法從事國債承銷業務，不需獲得銀監會的行政許可，但應在開展業務後5天內向監管部門報告。
通知提到，外商獨資銀行、中外合資銀行在風險可控前提下，可依法投資中國大陸境內銀行業金融機構。
另外，根據通知，外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行依法從事託管業務或財務顧問等諮詢服務業務，不需獲得銀監會的行政許可，應在開展業務後5天內向監管部門報告，但銀監會行政許可規章另有規定的除外。
通知提到，外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行可依法與母行集團推展境內外業務協作，發揮全球服務優勢，為客戶在境外發債、上市、併購、融資等活動提供綜合金融服務。
根據銀監會網站，截至2016年12月底，外資銀行已在中國大陸設立39家法人機構、121家母行直屬分行和166家代表處，機構數量持續增加，營業性機構總數達到1031個，分布在70個城市。1060317
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。