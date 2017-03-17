車鑰匙沒拔 百貨公司停車場遭竊2車

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2男1女在停車場內尋找車鑰匙沒拔的機車行竊。（王揚傑翻攝）

3名竊嫌得手2部機車。（王揚傑翻攝）

竊嫌若無其事騎走贓車。（王儀節翻攝）

本月14日下午5時許，新北市海山警分局接連接獲2名機車車主報案，指稱將機車停放於板橋大遠百地下機車停車場，皆因一時疏忽鑰匙未拔而遭竊。

警方調閱監視器畫面，發現2男1女嫌犯在地下停車場找尋鑰匙未拔的機車行竊，偷走2部機車後逃逸，警方目前已在追緝3名竊嫌。

(中時)