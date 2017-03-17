方便！看病住院不再付現 北榮下周一開放刷卡
看完病、住完院，若能不用領大筆鈔票、改用刷信用卡付款，對民眾和院所來說都相當方便。台北榮總今宣布，除了原有的金融卡、自助繳費機等繳費方式之外，下周一開始，門診、住院的醫療費用，將可用信用卡繳費，未來預計還會推出手機App繳費。
衛福部及金管會推動「電子支付比率5年倍增計畫」，讓病患未來不再需要領取、拿著大筆現金到櫃檯繳費。北部某醫院高層表示，民眾拿現金繳費，會增加患者或家屬困擾，鈔票上的細菌也可能汙染院內環境，且櫃台收到假鈔更時有所聞，故全力支持政府的電子支付政策。
台北榮總今宣布，將加入公立醫院信用卡繳費平台，從下周一開始，接受民眾刷卡支付醫療費用，手續費則採定額費率計價機制。台北榮總指出，民眾未來在門診、急診及住院的時候，除了用現金付費以外，還能自由選擇自己覺得方便的繳費方式，例如小額的門診費用，可選擇不需手續費的金融卡轉帳；較大額的住院醫療費用，則可選擇信用卡刷卡，減少提領、攜帶大筆現金負擔。
(中時)
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