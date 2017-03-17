到廟宇添香油錢 嗶一下悠遊卡付費好輕鬆
到廟宇買金紙、添香油錢，以往還要拿出現金來，現在只要用悠遊卡嗶一下就可以輕鬆付費。
悠遊卡目前已與松山慈惠堂、松山慈祐宮、大甲鎮瀾宮、北港朝天宮等宮廟合作，主要應用在購買金紙、添香油錢。
其中，松山慈惠堂還可用悠遊卡購買歡喜如意球、補財庫金、或是點光明燈、太歲燈、五路財神燈等，每一樣全部都能使用悠遊卡付費，相當便利，也幫宮廟省下不少點鈔、收鈔的時間。
松山慈祐宮董事長陳玉峰指出，今年過年前的1月啟用悠遊卡功能，方便民眾不用攜帶現金，目前約有50萬元的香油錢，是藉由悠遊卡付費。
松山慈祐宮、大甲鎮瀾宮、北港朝天宮等廟宇，未來有機會再延伸至點光明燈或其他服務。另外，淡水福佑宮也正在規劃裝設中。
(工商)
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