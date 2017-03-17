林佳龍：台中是年輕人築夢的好地方

台中市長林佳龍（左五）希望未來與台中各區青商會代表合辦各項活動，共同商討大家關心的議題。（盧金足攝）

「台中市是充滿希望的城市！」市長林佳龍接見台中各區青商會代表，中區區會長葉碧雯肯定市府多項政策作為，尤其是托育一條龍讓年輕人能夠安心就業；林佳龍強調，台中市不僅是年輕的城市，也是年輕人築夢、圓夢的好地方，市府重視文教軟實力，盼透過人才培育及支持，讓這座城市成為能實現希望的地方。

國際青年商會中華民國總會台中市一、二區各分會代表，在中區區會長葉碧雯的率領下，連同執行長詹識永及黃泰源等一行人拜訪市府，民政局長蔡世寅、社會局副局長陳仲良也出席，林佳龍與在場青年暢談市政建設並與各區會員合影，現場氣氛熱絡。

林佳龍指出，台中市交通方便、腹地廣大，氣候也溫和，各種人文產業相當豐富，台中作為台灣的中心，希望提供各種國際大型會議及文化演出場地，並舉辦各類活動及展覽，進一步打造成為「盛會城市」；而未來青商會舉辦國際性活動或年會時，可多多選擇於台中市舉辦。

「台中市是充滿希望的城市！」林佳龍說，國際媒體CNN盛讚台中為台灣最宜居的城市，各項建設持續進行中，逐步展現成果；年輕人在面臨求學、就業、成家、買房、養兒育女及托老等課題時，市府全力支持作大家的後盾。

林佳龍也提到，近期籌組與青創有關的全國性新創組織，希望在一般六大工商團體之外，針對新創產業提供適合的組織平台，許多新創楷模也共同規劃，相信未來與青商會將有許多合作，共同在人生最寶貴的創業階段打拚。

中區區會長葉碧雯表示，青商會在全國共有148個分會，中部地區有42個分會，台中市就有24個分會之多，為全國最多分會的地區；青商會作為全國最大的青年組織，對於青年相關政策十分關心，有青商夥伴與她分享台中市推動的「托育一條龍」政策，讓他受惠良多，感謝林市長對台中市的貢獻。

葉碧雯強調，青年是最有能力改變世界的一股力量，台灣青商聚集各地菁英盼於政府未能所及處給予協助，青商會對內深化在地影響、對外則爭取國際認同；此次率領大家來拜會市府，就是期盼各分會與市府建立良好夥伴關係，一起為大台中努力。

今年中區大會將在東勢舉辦，屆時至少會有600位的青年企業家齊聚一堂，盼未來與台中市有更多交集，激盪出更多火花，也希望這次拜訪在往後能成為每年的拜會行程，增進青商會與市府的交流。

(中時)