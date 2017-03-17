大學與陸簽承諾書 民眾多表沒意見

我要評比

台灣大專校院與中國大陸簽署課程不涉「一中一台」等敏感議題的承諾書，受到各界關注。不過一項民意調查卻發現，民眾對此議題多表示「沒意見」。

世新大學終身教育學院去年12月20日發出簽署研修承諾書，邀請11位陸生今年2到6月來台上課。承諾書保證「課程內容不涉及任何政治敏感活動」，且不從事任何有關「一中一台」、「兩個中國」、「台灣獨立」等方面活動。隨後立委、媒體又不斷爆料，點名多所學校都曾與大陸單位簽署「承諾書」。

草根影響力基金會調查1150名20歲以上民眾對承諾書議題的看法，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.89個百分點。

調查顯示，幾乎每個問題，都有約4到5成的民眾回答「沒意見」，高於明確表態者。中原大學教授林震岩分析，多數民眾認為承諾書是「小事」，只有大學和政府部門在意而已。

至於各個問題有表態的民眾，意見多是五五波。例如27.5％民眾認為簽署承諾書「有錯」，26.8％認為「沒錯」，兩者在抽樣誤差之中。

另外，29.4％民眾認為簽署承諾書「有」違反兩岸人民關係條例，略多於認為「沒有」違反的21.7％。

各項調查問題中，表態較為明顯的包括36.5％民眾不認為國內大專簽署的承諾書等於「一中承諾書」，34.4％認為教育部懲處學校不合理，46.2％認為有政治力干預學術的疑慮。

林震岩表示，兩岸學術交流簽署類似文件的由來已久，政府在處理時，應該秉持學術自由的原則，並為避免爾後的爭議，應針對敏感的部分，給予明確的規範，讓各校有所依循，讓學術交流回歸單純，避免政治意識型態介入。

國家政策研究基金會研究員盧宸緯表示，各國學術交流遇到政治議題時，多半給予較彈性的空間。即便是中國大陸，港澳台生赴陸求學，政治和軍訓也可用其他課程取代。

盧宸緯認為，從以上脈絡，台灣學校簽署承諾書，其實也是一種彈性作法。讓不同背景、政治立場的學生，都可以在學術場域中安心交流。1060317

(中央社)