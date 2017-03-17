特休假給假 3種方式並行

勞動部今天傍晚將預告勞基法的施行細則草案，根據瞭解特休假的給假方式將有依受僱日起1年內、曆年制跟事業單位的會計年度3種方式。

勞動基準法去年修正通過後，引發許多爭議，勞動部預計今天傍晚將預告相關的施行細則，希望可以解決相關問題。其中，在特休假部分根據了解給假方式將會有3種，包含依受僱日起1年內、曆年制跟事業單位的會計年度等3種方式。

根據施行細則草案，在特休假部分勞雇雙方可協商以勞工受僱當日起算，每一週年的期間，但勞工工作6個月以上1年未滿者，則在取得6個月特休假權利的期間；每年1月1日至12月31日的期間（曆年制）；事業單位會計年的期間。

例如勞工在民國106年7月1日到職，在並未離職的情況下採用受僱日方式計算，可以在107年1月1日至107年6月30日間請特休3天；107年7月1日至108年6月30日間請特休7天。

如果勞工採曆年制方式計算，則因勞工滿6個月有特休3天，滿1年有7天部分則依比例給假（約3.5天），因此勞工在107年1月1日至12月31日間可以請6.5天特休假，剩下的3.5天則可在108年請休。

施行細則中也寫到，如果勞雇雙方認為非完整1日很難計算，也可由勞資雙方約定以完整1日的方式計算，但給假的日數不得低於勞基法規定。

根據勞基法勞工在同一雇主工作滿半年以上未滿1年，給予3天特休假；1年以上未滿2年，7天；2年以上未滿3年，10天；3年以上未滿5年，14天；5年以上未滿10年，15天；10年以上每年加1天至30天。1060317

(中央社)