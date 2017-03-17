陸對美投資啟動 中車地鐵組裝廠動土

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中國大陸對美投資啟動，中國中車青島四方機車車輛股份有限公司（中車四方）16日在美國芝加哥東南郊的老工業基地舉行建廠動土儀式。

新華社今天報導，這代表中國大陸地鐵出口已開發國家最高紀錄訂單的生產正式啟動。

中車四方母公司中國中車股份有限公司副總裁孫永才在動工儀式上說，中車投資1億美元在此設廠。

芝加哥市市長易曼紐（Rahm Emanuel）說，中車四方公司在芝加哥投資建廠，為芝加哥工業區帶來經濟動力，創造大量高收入的工作崗位，希望是雙方長期互惠的開始。

中國大陸駐芝加哥總領事洪磊受訪時說，這是中國大陸對美投資的一個新特點，為當地創造更多就業、提供更多稅收，體現中美兩國經貿合作互利共贏的特點。

中車四方於2016年3月獲得芝加哥846輛、總計13億美元的地鐵車輛標案。根據合約，中車四方將實現地鐵車輛生產60%以上的本地化。1060317

(中央社)