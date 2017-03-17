港旺角騷亂示威者入獄 黃台仰痛心
香港3名參與「旺角騷亂」的示威者各被法庭判處入獄3年，被視為這起事件策動者之一的本土民主前線核心成員黃台仰對此表示感到痛心。
2016年春節年初二凌晨，數百人響應本土民主前線等激進組織和個人的呼籲，到旺角一帶聚集，其後演變成騷亂，示威者以磚頭和玻璃瓶等攻擊警員。
警方其後逮捕了大批參與者和策劃者，3名參與者16日被區域法庭判處暴動罪名成立，今早各被判處入獄3年。
這是「旺角騷亂」發生以來，首宗依暴動罪判刑的案件。3人的代表律師已表示將會考慮上訴。
香港商業電台今天報導，黃台仰對判刑感到痛心，同時希望政府反思，為何年輕一代會有這些行動。
他又說，願意為3名被告及其他被起訴人士提供協助。
據報導，「旺角騷亂」至今有30人被當局起訴參與或煽動暴動罪，當中包括黃台仰和本土民主前線另一核心成員梁天琦，案件已排期審訊。
另外，警方今天對判刑表示歡迎，同時譴責「旺角暴亂」的參與者，重申警方不會容忍暴力。
立法會議員梁美芬向媒體說，暴動罪最高判刑10年，法院對3人的判刑並不重。但她說，這對年輕人來說已是沉重的教訓。
本土民主前線在「占中」運動之後由黃台仰和梁天琦等人創立，主張香港「民族自決」和對抗中共政權，被視為「港獨」組織。1060317
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。