港旺角騷亂示威者入獄 黃台仰痛心

我要評比

香港3名參與「旺角騷亂」的示威者各被法庭判處入獄3年，被視為這起事件策動者之一的本土民主前線核心成員黃台仰對此表示感到痛心。

2016年春節年初二凌晨，數百人響應本土民主前線等激進組織和個人的呼籲，到旺角一帶聚集，其後演變成騷亂，示威者以磚頭和玻璃瓶等攻擊警員。

警方其後逮捕了大批參與者和策劃者，3名參與者16日被區域法庭判處暴動罪名成立，今早各被判處入獄3年。

這是「旺角騷亂」發生以來，首宗依暴動罪判刑的案件。3人的代表律師已表示將會考慮上訴。

香港商業電台今天報導，黃台仰對判刑感到痛心，同時希望政府反思，為何年輕一代會有這些行動。

他又說，願意為3名被告及其他被起訴人士提供協助。

據報導，「旺角騷亂」至今有30人被當局起訴參與或煽動暴動罪，當中包括黃台仰和本土民主前線另一核心成員梁天琦，案件已排期審訊。

另外，警方今天對判刑表示歡迎，同時譴責「旺角暴亂」的參與者，重申警方不會容忍暴力。

立法會議員梁美芬向媒體說，暴動罪最高判刑10年，法院對3人的判刑並不重。但她說，這對年輕人來說已是沉重的教訓。

本土民主前線在「占中」運動之後由黃台仰和梁天琦等人創立，主張香港「民族自決」和對抗中共政權，被視為「港獨」組織。1060317

(中央社)