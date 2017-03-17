艾未未最大裝置藝術揭幕 為難民發聲

中國大陸異議藝術家艾未未今天在捷克布拉格國立美術館為聚焦難民命運的大型裝置藝術揭幕時，批評對難民視而不見的政治人物很「可恥」。

法新社與「德國之聲」（Deutsche Welle）網站報導，在這項名為「旅行法則」（Law of the Journey）的展覽中，可見1艘70公尺長的充氣艇，上頭搭載258個超大難民人像。

這件作品是59歲的畫家、雕刻家兼攝影師艾未未歷來最大的裝置藝術，目的是向橫渡地中海卻不幸溺斃的數以千計難民致敬。展覽將於年底結束。

艾未未告訴法新社：「我的訊息非常明確：作為1名政治人物或政治團體，你不能如此短視近利，不能毫無遠見，不能為了政治利益而犧牲人的尊嚴與人權。」「我認為這是非常、非常可恥的行為。」

捷克與其他後共產主義中歐國家先前拒絕歐洲聯盟計畫，不讓穆斯林難民在移民危機期間入境。

艾未未說：「如果我們看見任何戰爭受害者，或是任何想找到和平環境的人，卻不接納這些人，真正的挑戰或危機並不是所有這些受苦的人，而是對這問題視而不見，或假裝它不存在的人。」

「這既是悲劇，也是犯罪。」（譯者：中央社周莉芳）1060317

(中央社)