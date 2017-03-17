設計雞舍帝寶 林園國小機器人賽冠軍

高雄市林園國小參加FLL世界機器人大賽台灣選拔賽，共組「完美雞色」隊設計出最適合雞隻生長的雞舍機器人模組，堪稱雞舍「帝寶」，擊敗全國54支隊伍，勇奪第一與團體總冠軍。

獲獎團隊並將於5月25日代表台灣前往丹麥角逐世界機器人大賽，為雞請命，向世界呼籲友善飼養。

鑑於台灣大部分市售雞蛋來自格子籠飼養的雞隻，因飼養空間不足，導致雞隻相互踩踏攻擊與自殘，林園國小由校長張坤宏領軍，教練群包括輔導主任吳雅茹、李宜芳、謝見順與鍾榮楷老師，團隊學生有李逸程、蘇晏平、謝冠綦、吳念倚、李宗翰、林陞安、蔡亞真、與梁育嘉共組「完美雞色」隊，以「為雞謀福利、讓雞生好蛋」為研究主題。

研究過程中，學生發現台灣9成的市售雞蛋，都來自格子籠飼養的雞隻，這些雞隻因為生長空間不足，出現彼此踩踏、互相攻擊或自殘等現象，且為了增加產量，長期被餵食動物性蛋白與施打抗生素，這些不健康的雞所產下不健康的蛋，都進了消費者的肚子裡。

林園國小團隊說，由於雞蛋價格便宜、取得方便、營養價值高等特點，台灣每人1年平均吃下300顆雞蛋，為讓國人重視這個問題，學生四處蒐集資料，並歸納出最適合雞隻的生長環境條件，動手完成建立一座雞舍模組，希望能讓雞在友善環境和人道飼養下，產下健康的蛋。

為建造完美的雞舍模組，學生上網蒐集了許多資料，並實地探訪平放式養雞場，將最適合雞生長的條件均融入雞舍設計中，從繪製平面設計圖到實際用積木建構出雞舍，花費近兩個月的時間，孩子們完工後都笑稱這棟雞舍是雞界中的「帝寶」。

雞舍模組結合美學、科技、環保與時尚的概念雞舍，不僅有總統級大主臥、氣派挑高客廳、室內並配置有溫度與濕度調節器，讓雞能一年四季保持恆溫與乾淨舒爽的生活空間；另戶外有寬敞的綠地，讓雞能在庭院悠閒散步，並抓抓小蟲子補充動物性蛋白。

為有效節能與調節溫度，頂樓還設有空中花園與太陽能發電設施，太陽能供給電力給全自動除糞與堆肥設施。另為雞設計溫馨產房及自動輸送系統，讓雞可以安心地生下每一顆蛋。

此外，團隊希望，藉由這次研究呼籲消費者重視食安問題，藉由消費者的覺醒與抵制，加速養雞戶改變養殖模式，還給雞一個安心且健康生活空間。 1060317

(中央社)