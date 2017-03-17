大甲媽遶境展覽 記錄媽祖信徒微妙關係

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台中大甲鎮瀾宮天上聖母今年往嘉義縣新港奉天宮遶境進香30週年，奉天宮今天舉辦「信徒、信仰的容顏」攝影展，記錄信徒與媽祖密不可分的微妙關係。

大甲鎮瀾宮天上聖母往新港奉天宮遶境進香30週年攝影展，從今天起至4月30日，於新港奉天宮凌霄寶殿2樓展覽場展開，奉天宮邀請跟隨記錄大甲媽遶境進香28年的攝影家施振昌，展出多年來的遶境攝影作品。

新港奉天宮表示，施振昌多年跟隨大甲媽祖腳步，拍攝角度除了媽祖外，重點關注在「信徒」，用相機記錄媽祖身邊的信眾身影，不管是公眾人物或一般民眾，鏡頭下展現的是信徒與媽祖的密不可分微妙關係。

新港奉天宮董事長何達煌表示，每年農曆三月瘋媽祖，其中最具規模的是大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香活動，從台中大甲一路徒步到嘉義新港，時間長達9天8夜，規模號稱世界三大宗教盛事之一。

何達煌指出，跟隨大甲媽到新港的信徒，在進香旅途中，都扮演著不同的角色，讓這一條香路變得豐富多彩。

何達煌說，攝影家施振昌記錄大甲媽祖信徒的作品，在新港奉天宮辦首展，從作品影像中，可以看到世代傳承，與那一份信徒與媽祖間如親人般的互動，讓人感動。1060317

(中央社)