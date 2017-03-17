吳慷仁駁爆料揭影視環境 炎亞綸也說話

演員吳慷仁被爆開口討天價片酬，今天在臉書以千字文反駁，並點出台灣影視工作環境；藝人炎亞綸留言說，「我們不想我們熱愛的事情一直被踐踏，所以忍痛離開」。

出道10年的吳慷仁，去年奪得第51屆電視金鐘獎戲劇節目男主角獎。近來演出偶像劇「極品絕配」，被爆開出一集新台幣28萬元，並稱檔期只到4月，在片場不斷催促大家快點。

吳慷仁清晨在社群網站臉書（facebook）表示，片酬不只28萬元，且他完全沒開口，「只能說我很受寵若驚的接受了邀約」。時間緊迫，的確劇本沒仔細看就接；但考驗不是劇本能讓他演得多好，是他能帶給劇組或同劇演員多少回饋與幫助。

台灣戲劇低迷氛圍，吳慷仁直說抱怨環境不如以往，不如力行證明還可有番作為，「我深知回三立拍戲，不是來當偶像，而我是來打仗的，讓觀眾看到我們演出的誠意與熱情」。

接著吳慷仁提到製作方與出品人對戲劇內容停留在早年輝煌時代，劇本一成不變，沒放手讓編劇發揮，加上成本降低，工作人員薪水跟著很低。

吳慷仁說，再有熱情，都很容易被消費殆盡。常被問之後想拍什麼角色？其實無可奉告，以台灣現況，「你能期待什麼角色很幸運的被你演到？」當戲劇專業在台灣愈來愈廉價，「留下來的人比的就只有誰的肝比較好而已，誠實說...我的肝不好」。

去年曾槓上三立電視台，指台灣電視圈一直退步的炎亞綸留言表示，「努力過了」、「我們不想我們熱愛的事情一直被踐踏，所以忍痛離開。」引起網友留言替兩人加油。1060317

(中央社)