為2018台中花博暖身，花博路跑5／14登場

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「台中幸福開跑-為花博暖身」路跑活動，賽程3公里，邊跑可以邊欣賞雄偉的台中國家歌劇院。（盧金足攝）

「台中幸福開跑-為花博暖身」路跑活動，5月14日母親節在台灣大道府前廣場開跑。（盧金足攝）

民眾參加由台灣全民運動協會主辦、台中市體育處指導的「台中幸福開跑-為花博暖身」路跑，感受台中清晨的美麗。（盧金足攝）

台中市7期的夏綠地公園，綠意盎然的美景，讓民眾跑出健康跑出好情。（盧金足攝）

由台灣全民運動協會主辦、台中市體育處指導的「台中幸福開跑-為花博暖身」路跑活動，將於5月14日母親節當天清晨6時於台灣大道府前廣場開跑，賽程3公里，報名自即日起至4月5日下午4時止，歡迎全家總動員，陪媽媽過一個健康的母親節。

台中花博將於明年登場，主題為「花現GNP」，分別代表Green(綠色)、Nature(自然)及People(人文)，台中市政府期望透過花博的舉辦將台中打造為花園城市，同時提升市民生活品質，並將台中的花果、農業、園藝發展理念推廣至國際，讓世界看見台灣。

為替花博暖身，5月14日當天將舉行花博路跑活動，規劃3公里賽程，從台灣大道市政大樓府前廣場起跑，行經惠中路一段、市政北五路、惠來路二段、市政北六路、河南路三段、市政北一路、惠來路二段、市政北三路、府會園道，最後再跑回台灣大道市政大樓府後廣場，邊跑可以邊欣賞台中國家歌劇院的雄偉壯闊、享受夏綠地公園及府會園道的綠蔭扶疏

，感受台中清晨的美麗。

路跑報名費690元，並可獲贈市價總和超過3660元的賽事紀念T、編織彈性科技慢跑鞋，以及限量8款顏色花博背包，送完為止，更多報名資訊請上「伊貝特報名網」臺中幸福開跑-為花博暖身查詢。

(中時)