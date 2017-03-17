竹市兒童藝術節 推全台首創遊具

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新竹市長林智堅（左三）視察兒藝節場地。（徐養齡攝）

林智堅（左二）聆聽簡報。（徐養齡攝）

兒藝節場地施工中。（徐養齡攝）

慶祝兒童節，新竹市連續舉辦第2屆兒童藝術節，今年特別借鏡源自歐洲的兒童遊樂設施，規劃5區大型遊具，下月1日到4日在樹林頭公園登場，要讓親子留下最難忘的回憶。

兒童藝術節今年選址在綠地廣大的樹林頭公園，市長林智堅17日專程與地方民代、里長前往視察工程狀況，鑑於去年首屆兒藝節就吸引19餘萬龐大遊客，林智堅特別指示相關單位做好交通疏導措施。

文化局長廖志堅說明兒藝節規劃，共分為「彩色搖擺屋」、「漫步雲端」、「逆風向前衝」、「風而滾滾來」與「乘風破浪」，另有獨特飛機造型的表演舞台「風的飛行器」，參考歐洲專屬兒童大型遊具，在台原汁原味呈現，保證是全台首創。

(中時)