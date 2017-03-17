挺柯震東出走 九把刀：柴智屏對他的愛無庸置疑

九把刀表示柴智屏對柯震東的愛無庸置疑。（圖／中時資料照片）

九把刀力挺柯震東自組工作室。（圖／取自九把刀 Giddens Ko臉書）

25歲男星柯震東當年以電影《那些年，我們一起追的女孩》出道，聲名大噪後2014年因呼麻事件事業重創，當時他所屬經紀公司老闆柴智屏對他不離不棄，甚至陪他出席北京、台北兩場道歉大會，昨(17日)爆柯震東有意出走另組工作室，對於外界批柯不知感恩，好友九把刀稍早發文力挺，並強調柯震東和柴智屏沒不合，「柴對柯震東的愛是無庸置疑的。」

對於今天各大媒體報導柯震東不續約消息，九把刀剛剛發文表示，他認為不該用「斷開」來形容，「先不說藝人一旦約滿，就自己成立工作室經營自己，原本就是很正常的事，許多人都會這樣，公司也有這樣約滿正常離開的先例」，並指出陳妍希就是一例，之後與柴智屏還是友好，先前也有回來客串《等一個人咖啡》。

九把刀說，賴雅妍跟陳珮騏在公司時間更久，「十幾年耶，她們當然不可能零抱怨，但大家都是一起成長的好夥伴」，他更自曝其實他和柴智屏經紀合約早就滿了，但他還是很喜歡跟她合作，沒合約時相處比有約更好，彼此間的信任不在話下。

九把刀透露，他看過多次柴智屏聊柯震東落淚，可見她對柯的愛無庸置疑，而柯震東在公司人緣好、有義氣，約滿想自己組工作室是正常的事，「大家真的都很好，實在不需要亂寫一些奇奇怪怪的東西，下一些詭異標題。」最後不忘反戳柯震東一刀說，兩人先前打賭柯輸了，錢欠了兩年，換算後今年夏天他得包3場《報告老師！怪怪怪怪物》，喊話叫柯不准賴掉。

(中時電子報)